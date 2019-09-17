Зранку майже всі мости Києва паралізували затори

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Станом на 8:25 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Леся Курбаса, Академіка Глушкова, на вулицях Богатирській, Олени Теліги. Рух ускладнено проспектом Валерія Лобановського, Героїв Сталінграда.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Бучанській та Раїси Букіної.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, вулицями Саксаганського, Щусєва, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською та на Вокзальній площі.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.

Рух на мостах — Дарницькому, Південному, Північному, Патона — ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, в Україні 17 вересня, йтимуть дощі.

Українські Національні Новини

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