Сьогодні по Україні пройдуть дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В Україні у вівторок, 17 вересня, йтимуть дощі. Температура повітря вдень сягатиме 25 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"17 вересня у Карпатському регіоні помірний дощ; вночі у Вінницькій, Кіровоградській, вдень у більшості центральних, південних, Донецькій та Луганській областях невеликий дощ, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°.
Нагадаємо, в Україні очікується подальше похолодання.