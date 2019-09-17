Сегодня по Украине пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Украине во вторник, 17 сентября, будут идти дожди. Температура воздуха днем достигнет 25 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"17 сентября в Карпатском регионе умеренный дождь, ночью в Винницкой, Кировоградской, днем в большинстве центральных, южных, Донецкой и Луганской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в южной части ночью 12-17°, днем 20-25°.
Напомним, в Украине ожидается дальнейшее похолодание.