Утром почти все мосты Киева парализовали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, Академика Глушкова, на улицах Богатырской, Елены Телиги. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Героев Сталинграда.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Бучанской и Раисы Букиной.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, улицами Саксаганского, Щусева, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и на Вокзальной площади.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, в Украине 17 сентября, будут идти дожди.