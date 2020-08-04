Зранку Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Станом на 8:10 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Жилянська, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Валерія Лобановського, Велика Окружна дорога, Набережне шосе, вулиця Михайла Грушевського, вулиця Набережно-Хрещатицька, вулиця Юрія Іллєнка, проспект Степана Бандери та вулиця Богатирська.
Також ускладнено рух на вулиці Олени Теліги, проспекті Леся Курбаса, Голосіївському проспекті та вулиці Великій Васильківській.
Зазначимо, що на проспекті Любомира Гузара та проспекті Степана Бандери частково обмежений рух.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, проспект Соборності та Броварський проспект.
Ускладнено рух на Південному та Русанівському мостах у напрямку правого берега.
Нагадаємо, у Києві обмежили рух пішохідним мостом через Броварський проспект.