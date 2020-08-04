Утром Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По состоянию на 8:10 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Жилянская, улица Вадима Гетьмана, проспект Валерия Лобановского, Большая Окружная дорога, Набережное шоссе, улица Михаила Грушевского, улица Набережно-Крещатицкая, улица Юрия Ильенко, проспект Степана Бандеры и улица Богатырская.
Также затруднено движение на улице Елены Телиги, проспекте Леся Курбаса, Голосеевском проспекте и улице Большой Васильковской.
Отметим, что на проспекте Любомира Гузара и проспекте Степана Бандеры частично ограничено движение.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, проспект Соборности и Броварской проспект.
Затруднено движение на Южном и Русановском мостах в направлении правого берега.
Напомним, в Киеве ограничили движение по пешеходному мосту через Броварской проспект.