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Зранку Київ скували затори

Зранку Київ скували затори

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Станом на 8:50 у Києві помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть преспект Перемоги, проспекти Голосіївський та Степана Бандери, вулиця Михайла Грушевського, вулиця Інститутська та вулиця Олени Теліги.

Ускладнено рух транспорту на бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, вулиці Миколи Грінченка, вулиці Жилянській, бульварі Тараса Шевченка та вулиці Бульварно-Кудрявській.

На лівому березі Києва рух ускладнено на проспектах Миколи Бажана та Петра Григоренка, Харківському шосе, вулиці Єлизавети Чавдар та вулиці Михайла Драгоманова.

Рух на мостах: на Північному, Південному, Метро, Патона та Дарницькому мостах рух ускладнено у напрямку правого берега.

Нагадаємо, що водіїв попередили про туман та ожеледицю.

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