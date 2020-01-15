Утром Киев сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. По состоянию на 8:50 в Киеве заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит преспект Победы, проспекты Голосеевский и Степана Бандеры, улица Михаила Грушевского, улица Институтская и улица Елены Телиги.
Затруднено движение транспорта на бульваре Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Николая Гринченко, улице Жилянской, бульваре Тараса Шевченко и улице Бульварно-Кудрявской.
На левом берегу Киева движение затруднено на проспектах Бажана и Петра Григоренко, Харьковском шоссе, улице Елизаветы Чавдар и улицы Михаила Драгоманова.
Движение на мостах: на Северном, Южном, Метро, Патона и Дарницком мостах движение затруднено в направлении правого берега.
Напомним, что водителей предупредили о тумане и гололедице.