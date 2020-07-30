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19 березня, 18:42 • 83707 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 126738 перегляди

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19 березня, 10:24 • 125742 перегляди

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Зранку деякі мости Києва скували затори

Зранку деякі мости Києва скували затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Станом на 8:10 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, на вулиці В’ячеслава Чорновола, на вулицях Дмитрівській, Січових Стрільців та Новій.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на проспектах Любомира Гузара та Леся Курбаса.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, бульваром Академіка Вернадського, вулицями Жилянською, Вадима Гетьмана та на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Визволителів, Броварському проспекті та Дарницькому шосе.

Рух на мостах - Дарницькому, Південному та Метро - ускладнено в напрямку правого берега. На Північному мосту та на мосту Патона можна проїхати вільно.

Нагадаємо, 30 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,68 грн/дол.

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