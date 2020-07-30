Утром некоторые мосты Киева сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. По состоянию на 8:10 на нескольких мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, на улице Вячеслава Чорновила, на улицах Дмитровской, Сечевых Стрельцов и Новой.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на проспектах Любомира Гузара и Леся Курбаса.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, бульваром Академика Вернадского, улицами Жилянской, Вадима Гетьмана и на бульваре Тараса Шевченко.
На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Освободителей, Броварском проспекте и Дарницком шоссе.
Движение на мостах - Дарницком, Южном и Метро - затруднено в направлении правого берега. На Северном мосту и на мосту Патона можно проехать свободно.
Напомним, 30 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,68 грн/долл.