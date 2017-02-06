Зранку бойовики здійснили два обстріли на авдіївському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Бойовики зранку здійснили два обстріли на авдіївському напрямку, поранених у результаті обстрілів немає. Про це УНН повідомив прес-офіцер сектора “Донецьк” Володимир Лазарєв.
“Сьогодні зранку вже двічі обстрілювали авдіївський напрямок. Тобто ворог не дотримується режиму тиші. Обстрілювали з танку, з міномету (калібром 120 і 82 мм), 32 постріли з великокаліберних здійснено і 35 мін випущено по наших позиціях з 82-го калібру. Поранених в результаті обстрілів немає, для міста загрози також немає”, — повідомив В.Лазарєв.
Також він зазначив, що в Авдіївці продовжуються відновлювальні роботи згідно із планом роботи штабу ліквідації надзвичайних ситуацій.
“Ситуація контрольована. Наскільки відомо, вчора вже запустили першу лінію електромереж та насоси для подачі води у місто”, — додав В.Лазарєв.
Як повідомляв УНН, 5 лютого в Авдіївці відновили електропостачання.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.