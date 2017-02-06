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Утром боевики совершили два обстрелы на Авдеевском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Боевики утром совершили два обстрелы на Авдеевском направлении, раненых в результате обстрелов нет. Об этом УНН сообщил пресс-офицер сектора "Донецк" Владимир Лазарев.

Утром боевики совершили два обстрелы на Авдеевском направлении

"Сегодня утром уже дважды обстреливали Авдеевское направление. То есть враг не соблюдает режим тишины. Обстреливали из танка, с миномета (калибром 120 и 82 мм), 32 выстрела из крупнокалиберных осуществлено и 35 мин выпущено по нашим позициям из 82-го калибра. Раненых в результате обстрелов нет, для города угрозы также нет ", - сообщил В.Лазарев.

Также он отметил, что в Авдеевке продолжаются восстановительные работы согласно плану работы штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Ситуация контролируется. Насколько известно, вчера уже запустили первую линию электросетей и насосы для подачи воды в город ", - добавил В.Лазарев.

Как сообщал УНН, 5 февраля в Авдеевке восстановили электроснабжение .

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

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