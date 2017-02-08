Зранку бойовики двічі обстріляли Авдіївку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. З початку доби бойовики вже двічі обстріляли Авдіївку і двічі район Піски. Загрози та поранених серед мирних жителів не має. Про це кореспонденту УНН повідомив прес-офіцер сектора “Донецьк” Володимир Лазарев.
“Станом на сьогодні, на ранок, було зафіксовано 4 обстріли. Два з них по нашим укріпленням в Авдіївці і два в районі Піски. Вогонь ведеться зі стрілецької зброї і каліберних кулеметів. Тобто загрози для мирного населення немає, немає прямої загрози. Поранених немає, ситуація контрольована”, — розповів В.Лазарев.
Нагадаємо, Авдіївку протягом кількох днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. У місті виникли проблеми з теплопостачанням, водопостачанням.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.