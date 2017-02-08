Утром боевики дважды обстреляли Авдеевку

"По состоянию на сегодня, на утро, было зафиксировано 4 обстрела. Два из них по нашим укреплением в Авдеевке и два в районе Пески. Огонь ведется из стрелкового оружия и калиберных пулеметов. То есть угрозы для мирного населения нет, нет прямой угрозы. Раненых нет, ситуация контролируемая", - рассказал В.Лазарев.

Напомним, Авдеевку в течение нескольких дней активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе возникли проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.