Зорян і Шкіряк: у соцмережах активно відреагували на "вбивць Гіві" від російських ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Повідомлення російського телеканалу "Россия 24", який назвав замовником і виконавцем вбивства бойовика Михайла Толстих, відомого як "Гіві", "Зоряна" і "Шкіряка" активно обговорюється у соціальних мережах, повідомляє УНН.
"Росія 24: Судячи з почерку, ліквідацію "Гіві" організував Зорян, але не виключено, що замовником міг бути і Шкіряк.
Обоє - представники українського істеблішменту. Геніально! Жесть! Тепер нас двоє, аж страшно)). І як далі з цим жити)?" - спочатку відреагував і сам З.Шкіряк.
Згодом він продовжив жартувати над повідомленням російського ЗМІ.
"Шановні друзі, колеги! У зв'язку з раптовими біологічними змінами в моєму організмі (що відбулися за допомогою пропагандиського телеканалу "Россия 24"), коли будете до нас звертатися або телефонувати, відразу конкретизуйте, до кого саме у вас питання: до Зоряна чи до Шкіряка? Щоб не заплутатись)", - зауважив він.
З.Шкіряк також додав повідомленні і про "блискавичне розкриття вбивства терориста "Гіві": "...нарешті встановлено істину: українська "диверсійна група" в кублі російської терористичної банди "сомалі" складалася з трьох учасників: Зорян, Дмитро Ярош і Шкіряк. А може все-таки четверо, ще Дмитро і Ярош)? Браво!"
Крім того, у соціальних мережах почали активно обговорювати і висміювати повідомлення російських ЗМІ: