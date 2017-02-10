Зорян и Шкиряк: в соцсетях активно отреагировали на "убийц Гиви" от российских СМИ

"Россия 24: Судя по почерку, ликвидацию "Гиви" организовал Зорян, но не исключено, что заказчиком мог быть и Шкиряк.

Оба - представители украинского истеблишмента. Гениально! Жесть! Теперь нас двое, страшно)). И как дальше с этим жить)?"- Сначала отреагировал и сам З.Шкиряк.

Впоследствии он продолжил шутить над сообщением российского СМИ.

"Уважаемые друзья, коллеги! В связи с внезапными биологическими изменениями в моем организме (произошедшие с помощью пропагандистского телеканала "Россия 24"), когда будете к нам обращаться или звонить, сразу конкретизируйте, к кому именно у вас вопрос: к Зоряну или к Шкиряку? Чтобы не запутаться)", - отметил он.

З.Шкиряк также добавил сообщение и о "молниеносном раскрытии убийства террориста "Гиви": "... наконец установлена ​​истина: украинская "диверсионная группа" в гнезде русской террористической банды "сомали" состояла из трех участников: Зорян, Дмитрий Ярош и Шкиряк. А может все-таки четверо, еще Дмитрий и Ярош)? Браво!"

Кроме того, в социальных сетях начали активно обсуждать и высмеивать сообщения российских СМИ: