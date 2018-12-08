"Зоря" здобула розгромну перемогу перед зимовою паузою в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Луганська "Зоря" перемогою закінчила виступ у 2018-му році в рамках Української Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.
У домашній зустрічі 18-го туру проти київського "Арсеналу" представник Луганську відкрив рахунок на 36 хвилині. Автором реалізованого пенальті став Олександр Караваєв. По перерві закид Арвеладзе на Тимчика, який вибіг з-за спин оборонців, супроводжувався ударом українця. Кіпер зреагував на спробу Тимчика, але з добиванням від Громова вже не впорався.
Провал на правому фланзі оборони киян обернувся в гол Микити Каменюка, який наважився на удар з гострого кута – 3:0.
Зауважимо, що "Зоря" з 28 пунктами займає 4-й рядок. "Арсенал" з 8 очками на дні таблиці.
Додамо також, наступна гра команд в УПЛ пройде 23-го лютого.
Нагадаємо, хет-трик Циганкова приніс "Динамо" перемогу над "Карпатами".