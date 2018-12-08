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"Заря" одержала разгромную победу перед зимней паузой в УПЛ

Киев • УНН

 • 10144 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Луганская "Заря" победой закончила выступление в 2018-м году в рамках Украинской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.

"Заря" одержала разгромную победу перед зимней паузой в УПЛ

В домашней встрече 18-го тура против киевского "Арсенала" представитель Луганска открыл счет на 36 минуте. Автором реализованного пенальти стал Александр Караваев. После перерыва бросок Арвеладзе на Тимчика, который выбежал из-за спин защитников, сопровождался ударом украинца. Кипер среагировал на попытку Тимчика, но с добиванием от Громова уже не справился.

Провал на правом фланге обороны киевлян обернулся голом Никиты Каменюка, который решился на удар с острого угла - 3:0.
Отметим, что "Заря" с 28 пунктами занимает 4-ю строчку. "Арсенал" с 8 очками на дне таблицы.

Добавим также, следующая игра команд в УПЛ пройдет 23 февраля.

Напомним, хет-трик Цыганкова принес "Динамо" победу над "Карпатами".

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