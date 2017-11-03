"Зоря" зазнала другої поразки на груповій стадії Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Берліні на “Олімпіаштадіоні” німецька “Герта” у зустрічі 4-го туру групового етапу Ліги Європи переграла луганську “Зорю”, передає кореспондент УНН.
Зі стартового свистка господарі почали тиснути на ворота Луніна. Небезпечний удар по воротах “Зорі” завдав Саломон Калу. Згодом Лунін парирував постріл Ессвайна. Свого берлінці досягли на 16 хвилині. Комбінацію, яка розпочалася в центрі поля, продовжив навісною подачею з флангу Міттельштадт. Фактурний Деві Зельке був залишений одним оборонцями гостей, як наслідок нападник покарав “Зорю”, забивши головою.
Обрізка Опанасенка в центрі поля призвела до другого голу “Герти” на 73 хвилині. Зельке втік, переграв Луніна та подвоїв результат — 2:0.
Таким чином, безпрограшна серія берлінців в домашніх єврокубкових поєдинках склала 5 поєдинків.
Відзначимо, що в іншій грі квартету J “Атлетік” з Більбао у меншості переграв “Естерсунд” 1:0.
Додамо також, “Зоря” з 6 очками залишилась на другому місці в групі і поступається 1 балом “Естерсунду”. У “Герти” 4 пункти, у “Атлетіка” — 5.