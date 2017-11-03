"Заря" потерпела второе поражение на групповой стадии Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Берлине на “Олимпиаштадионе” немецкая “Герта” во встрече 4-го тура группового этапа Лиги Европы переиграла луганскую “Зарю”, передает корреспондент УНН.
Со стартового свистка хозяева начали давить на ворота Лунина. Опасный удар по воротам “Зари” нанес Саломон Калу. Впоследствии Лунин парировал выстрел Ессвайна. Своего берлинцы достигли на 16 минуте. Комбинацию, которая началась в центре поля, продолжил навесной подачей с фланга Миттельштадт. Фактурный Дэви Зельке был оставлен одним защитниками гостей, как следствие нападающий наказал “Зарю”, забив головой.
Обрезка Опанасенко в центре поля привела ко второму голу “Герты” на 73 минуте. Зельке убежал, переиграл Лунина и удвоил результат — 2: 0.
Таким образом, беспроигрышная серия берлинцев в домашних еврокубковых поединках составила 5 поединков.
Отметим, что в другой игре квартета J “Атлетик” из Бильбао в меньшинстве обыграл “Эстерсунд” 1: 0.
Добавим также, “Заря” с 6 очками осталась на втором месте в группе и уступает 1 баллом “Эстерсунде”. В “Герты” 4 пункта, в “Атлетика” — 5.