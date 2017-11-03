"Заря" потерпела второе поражение на групповой стадии Лиги Европы

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12007 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72521 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136954 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109901 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112005 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109552 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102009 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102979 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148973 просмотра

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"Заря" потерпела второе поражение на групповой стадии Лиги Европы

"Заря" потерпела второе поражение на групповой стадии Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 9410 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Берлине на “Олимпиаштадионе” немецкая “Герта” во встрече 4-го тура группового этапа Лиги Европы переиграла луганскую “Зарю”, передает корреспондент УНН.

Со стартового свистка хозяева начали давить на ворота Лунина. Опасный удар по воротам “Зари” нанес Саломон Калу. Впоследствии Лунин парировал выстрел Ессвайна. Своего берлинцы достигли на 16 минуте. Комбинацию, которая началась в центре поля, продолжил навесной подачей с фланга Миттельштадт. Фактурный Дэви Зельке был оставлен одним защитниками гостей, как следствие нападающий наказал “Зарю”, забив головой.

Обрезка Опанасенко в центре поля привела ко второму голу “Герты” на 73 минуте. Зельке убежал, переиграл Лунина и удвоил результат — 2: 0.

Таким образом, беспроигрышная серия берлинцев в домашних еврокубковых поединках составила 5 поединков.

Отметим, что в другой игре квартета J “Атлетик” из Бильбао в меньшинстве обыграл “Эстерсунд” 1: 0.

Добавим также, “Заря” с 6 очками осталась на втором месте в группе и уступает 1 баллом “Эстерсунде”. В “Герты” 4 пункта, в “Атлетика” — 5.

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