"Зоря" вирвала перемогу в кінцівці поєдинку з "Волинню"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В останньому матчі першого етапу Ліги Парі-Матч (22 тур) луцька “Волинь” в рідних стінах втратила нічию у протистояння із третім колективом змагань луганською “Зорею”, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Господарі були активнішими, наполегливішими, ні в чому не поступаючись команді, котра значно вище в турнірній таблиці. Більше того, “Волині” вдалося повністю нейтралізувати сильну сторону опонента — фланги, внаслідок чого гостям явно бракувало мобільності.
Так, більше гольових моментів мали підопічні Вернидуба, проте зазвичай вони виникали не через їхні майстерні дії, а внаслідок помилок лучан. І навіть єдиний гол у матчі став можливим якраз через помилку гравця “Волині”, котрий, будучи в своєму штрафному, не сховав руки за спину, тому Кадимян заробив пенальті, реалізований Форстером.
Таким чином “Зоря” залишилась 3-ю з 6 очками відставання від “Динамо” (46). “Волинь” на останній сходинці — 10 пунктів.
Відзначимо, що починаючи з 23 туру відбудуться окремі змагання двох шісток. 1-го квітня “Зоря” має приймати “Шахтар”, “Олімпік” зустрінеться з “Динамо”, а “Олександрія” на виїзді протистоятиме “Чорноморцю”.