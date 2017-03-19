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"Заря" вырвала победу в концовке поединка с "Волынью"

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В последнем матче первого этапа Лиги Пари-Матч (22 тур) луцкая "Волынь" в родных стенах потеряла ничью в противостояние с третьим коллективом соревнований луганской "Зарей", передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Хозяева были активнее, настойчивее, ни в чем не уступая команде, которая значительно выше в турнирной таблице. Более того, "Волыни" удалось полностью нейтрализовать сильную сторону оппонента - фланги, в результате чего гостям явно не хватало мобильности.

Так, больше голевых моментов имели подопечные Вернидуба, однако обычно они возникали не из-за их мастерского действия, а в результате ошибок лучан. И даже единственный гол в матче стал возможным как раз из-за ошибки игрока "Волыни", который, будучи в своей штрафной, не скрыл руки за спину, потому Кадимян заработал пенальти, реализованный Форстером.

Таким образом "Заря" осталась третьей с 6 очками отставания от "Динамо" (46). "Волынь" на последней строчке - 10 пунктов.
Отметим, что начиная с 23 тура состоятся отдельные соревнования двух шестерок. 1 апреля "Заря" должна принимать "Шахтер", "Олимпик" встретится с "Динамо", а "Александрия" на выезде будет противостоять "Черноморцу".

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