"Заря" вырвала победу в концовке поединка с "Волынью"

Хозяева были активнее, настойчивее, ни в чем не уступая команде, которая значительно выше в турнирной таблице. Более того, "Волыни" удалось полностью нейтрализовать сильную сторону оппонента - фланги, в результате чего гостям явно не хватало мобильности.

Так, больше голевых моментов имели подопечные Вернидуба, однако обычно они возникали не из-за их мастерского действия, а в результате ошибок лучан. И даже единственный гол в матче стал возможным как раз из-за ошибки игрока "Волыни", который, будучи в своей штрафной, не скрыл руки за спину, потому Кадимян заработал пенальти, реализованный Форстером.

Таким образом "Заря" осталась третьей с 6 очками отставания от "Динамо" (46). "Волынь" на последней строчке - 10 пунктов.

Отметим, что начиная с 23 тура состоятся отдельные соревнования двух шестерок. 1 апреля "Заря" должна принимать "Шахтер", "Олимпик" встретится с "Динамо", а "Александрия" на выезде будет противостоять "Черноморцу".