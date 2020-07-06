"Зоря" вдруге поспіль втратила очки в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У рамках 29 туру Української Прем’єр-ліги луганська “Зоря” вдома приймала “Олександрію”, інформує кореспондент УНН.
Спочатку швидкий випад гостей призвів до голу у виконанні Лучкевича. Під завісу тайму вирівняв становище ударом низом під дальній кут воріт Дмитро Хомченовський.
Владлен Юрченко вивів вперед “Зорю” ударом з пенальті (54 хв), але ще одне пенальті тепер вже у ворота “Зорі”, призвело до паритету у матчі — 2:2.
Відзначимо, що “Зоря” опустилася на 4-й рядок — 54 бали, а “Олександрія” п’ята — 44.