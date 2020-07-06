"Заря" во второй раз подряд потеряла очки в чемпионате Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В рамках 29 тура Украинской Премьер-лиги луганская “Заря” дома принимала “Александрию”, передает корреспондент УНН.
Сначала быстрый выпад гостей привел к голу в исполнении Лучкевича. Под занавес тайма выровнял положение ударом низом под дальний угол ворот Дмитрий Хомченовский.
Владлен Юрченко вывел вперед “Зарю” ударом с пенальти (54 мин), но еще одно пенальти теперь уже в ворота “Зари”, привело к паритету в матче — 2:2.
Отметим, что “Заря” опустилась на 4-ю строчку — 54 балла, а “Александрия” пятая — 44.