"Зоря" у Запоріжжі перемогла "Олімпік"
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 31 травня. УНН. На запорізькій "Славутич-Арені" луганська "Зоря" перемогла донецький "Олімпік" з рахунком 2:0, передає кореспондент УНН.
Рахунок у матчі відкрив на 27-й хвилині вихованець запорізького "Металургу" Едуард Соболь. На 33-й хвилині мав подвоювати рахунок Джаба Ліпартія, але грузинський легіонер пробив вище воріт. За дві хвилини момент був у бразильця "Зорі" Пауліньо, але без узяття воріт.
На 37-й хвилині за грубу гру проти Ліпартії жовту картку отримав захисник "Олімпік" Федоров. А на 39-й за фол був вилучений 25-й номер донецького клубу Емерсон. Весь перший тайм пройшов під диктовку господарів зустрічі.
Після перерви гострих моментів не було тривалий час. Замість Ліпартії на свій останній матч у "Зорі" вийшов ветеран клубу Ярмаш. Капітан луганського клубу Рафаель Форстер у знак пошани передав капітанську пов'язку йому.
На 80-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба провели контратаку, яка закінчилась взяттям воріт - Іван Петряк перекинув кіпера гостей, подвоївши рахунок на табло. Також, на заміну вийшов легендарний капітан "Зорі" Микита Каменюка, який довгий час відновлювався після травми.
Трибуни тепло зустріли М.Каменюку оплесками. Також, вболівальники скандували "Вернидуб, Вернидуб".
По завершенню матчу на стадіоні пройшло нагородження луганської команди бронзовими нагородами чемпіонату.