"Заря" в Запорожье победила "Олимпик"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 31 мая. УНН. На запорожской "Славутич-Арене" луганская "Заря" победила донецкий "Олимпик" со счетом 2:0, передает корреспондент УНН.
Счет в матче открыл на 27-й минуте воспитанник запорожского "Металлурга" Эдуард Соболь. На 33-й минуте должен был удвоить счет Липартия, но грузинский легионер пробил выше ворот. Через две минуты момент был у бразильца "Зари" Паулиньо, но без взятия ворот.
На 37-й минуте за грубую игру против Липартии желтую карточку получил защитник "Олимпика" Федоров. А на 39-й за фол был удален 25-й номер донецкого клуба Эмерсон. Весь первый тайм прошел под диктовку хозяев встречи.
После перерыва острых моментов не было долгое время. Вместо Липартии на свой последний матч в "Заре" вышел ветеран клуба Ярмаш. Капитан луганского клуба Рафаэль Форстер в знак уважения передал капитанскую повязку ему.
На 80-й минуте подопечные Юрия Вернидуба провели контратаку, которая закончилась взятием ворот - Иван Петряк перебросил кипера гостей, удвоив счет на табло. Также, на замену вышел легендарный капитан "Зари" Никита Каменюка, который долгое время восстанавливался после травмы.
Трибуны тепло встретили Н.Каменюку аплодисментами. Также, болельщики скандировали "Вернидуб, Вернидуб".
По завершении матча на стадионе прошло награждение луганской команды бронзовыми наградами чемпионата.