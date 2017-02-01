"Зоря" розгромила у спарингу чеський ФК "Словацко"

Практично усі ключові моменти матчу відбулися у другій половині. Вже на 2-й хвилині тайму "Зоря" вийшла вперед. Пауліньо віддав точний пас на Джабу Ліпартію, який і став автором першого голу. Не минуло і 10 хвилин як, Денніс Бонавентуре, котрий вийшов із заміни, увірвався в штрафну "Словацко" і точно пробив з лівої ноги - 2:0.

За кілька хвилин до свистка Джаба Ліпартія оформив дубль. Футболіст в епізоді із голом обвів по шляху трьох захисників і точно пробив у кут воріт - 3:0.

Скла "Зорі" в 1-му таймі: Олексій Шевченко, Едуард Соболь, В'ячеслав Чечер, Ігор Харатін, Євген Опанасенко, Руслан Бабенко, Дмитро Гречишкін, Пауліньо, Желько Любенович, Іван Петряк, Гегам Кадімян.

"Зоря" у 2-му таймі: Ігор Левченко, Едуард Соболь, Ігор Харатін, В'ячеслав Чечер (Михайло Шершень, 64), Євген Опанасенко (Григорій Ярмаш, 77), Джаба Ліпартія, Анджело Качавенда (Єгор шавлії, 77), Ігор Чайковський , Іван Петряк (Денніс Бонавентуре, 52), Пауліньо (Денис Безбородько 78), Гегам Кадімян (Владислав Кулач, 51).

Нагадаємо, що наступним суперником луганчан по двосторонній зустрічі 4-го лютого стане хорватський футбольний клуб "Динамо" Загреб.

Додамо також, у першому контрольному поєдинку міжсезоння луганчани поступилися болгарському "Лудогорцю" 0:2.

Як повідомляв УНН, захисник А.Гордієнко продовжив контракт із "Зорею".