"Заря" разгромила в спарринге чешский ФК "Словацко"

Практически все ключевые моменты матча произошли во второй половине. Уже на 2-й минуте тайма "Заря" вышла вперед. Паулиньо отдал точный пас на Липартию, который и стал автором первого гола. Не прошло и 10 минут, как Деннис Бонавентуре, который вышел на замену, ворвался в штрафную "Словацко" и точно пробил с левой ноги - 2:0.

За несколько минут до свистка Липартия оформил дубль. Футболист в эпизоде ​​с голом обвел по пути трех защитников и точно пробил в угол ворот - 3:0.

Состав "Зари" в 1-м тайме: Алексей Шевченко, Эдуард Соболь, Вячеслав Чечер, Игорь Харатин, Евгений Опанасенко, Руслан Бабенко, Дмитрий Гречишкин, Паулиньо, Желько Любенович, Иван Петряк, Гегам Кадимян.

"Заря" во 2-м тайме: Игорь Левченко, Эдуард Соболь, Игорь Харатин, Вячеслав Чечер (Михаил Шершень, 64), Евгений Опанасенко (Григорий Ярмаш, 77), Липартия, Анджело Качавенда (Егор Шавлий, 77), Игорь Чайковский, Иван Петряк (Деннис Бонавентуре, 52), Паулиньо (Денис Безбородко 78), Гегам Кадимян (Владислав Кулач, 51).

Напомним, что следующим соперником луганчан по двусторонней встрече 4-го февраля станет хорватский футбольный клуб "Динамо" Загреб.

Добавим также, в первом контрольном поединке межсезонья луганчане уступили болгарскому "Лудогорцу" 0:2.

Как сообщал УНН, защитник А.Гордиенко продлил контракт с "Зарей".