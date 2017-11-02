"Зоря" проведе четвертий поєдинок в груповому раунді Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У групі J в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи луганська "Зоря" в Берліні протистоятиме ФК "Герта", повідомляє УНН.
Команди підійшли до другої очної зустрічі з різним доробком. "Зоря" з 6-ма очками займає 2-ге місце в квартеті і має більш високі шанси на вихід у наступний етап змагань. Натомість берлінці здобули лише 1 пункт і замикають турнірну таблицю.
Берлінський клуб не програє в чотирьох домашніх єврокубкових матчах поспіль, маючи 2 виграші і 2 нічиї.
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Німецькому колективу в сьогоднішні баталії не допоможе дискваліфікований боснієць Ведад Ібішевич.
Зауважимо, що "Зоря" вийде в 1/16 фіналу, якщо переможе сама, а "Атлетік" втратить очки у грі з "Естерсундом".
Варто зазначити, що шотландська бригада арбітрів на чолі Джона Бітона розпочне зустріч о 22:05.
Як повідомляв УНН, у першій грі цих команд "Зоря" святкувала перемогу.