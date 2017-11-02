"Заря" проведет четвертый поединок в групповом раунде Лиги Европы

Команды подошли ко второй очной встречи с разным творчеством. "Заря" с 6-ю очками занимает 2-е место в квартете и имеет более высокие шансы на выход в следующий этап соревнований. Зато берлинцы получили только 1 пункт и замыкают турнирную таблицу.

Берлинский клуб не проигрывает в четырех домашних еврокубковых матчах подряд, имея 2 выигрыше и 2 ничьи.

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Немецкому коллективу в сегодняшней баталии не поможет дисквалифицированный босниец Ибишевич.

Заметим, что "Заря" в случае победы выйдет в 1/16 финала, а "Атлетик" потеряет очки в игре с "Эстерсунде".

Стоит отметить, что шотландская бригада арбитров во главе Джона Битона начнет встречу в 22:05.

Как сообщал УНН, в первой игре этих команд "Заря" праздновала победу.