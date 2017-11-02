"Заря" проведет четвертый поединок в групповом раунде Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В группе J в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" в Берлине будет противостоять ФК "Герта", сообщает УНН.
Команды подошли ко второй очной встречи с разным творчеством. "Заря" с 6-ю очками занимает 2-е место в квартете и имеет более высокие шансы на выход в следующий этап соревнований. Зато берлинцы получили только 1 пункт и замыкают турнирную таблицу.
Берлинский клуб не проигрывает в четырех домашних еврокубковых матчах подряд, имея 2 выигрыше и 2 ничьи.
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Немецкому коллективу в сегодняшней баталии не поможет дисквалифицированный босниец Ибишевич.
Заметим, что "Заря" в случае победы выйдет в 1/16 финала, а "Атлетик" потеряет очки в игре с "Эстерсунде".
Стоит отметить, что шотландская бригада арбитров во главе Джона Битона начнет встречу в 22:05.
Как сообщал УНН, в первой игре этих команд "Заря" праздновала победу.