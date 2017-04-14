"Зоря" прийме "Динамо" сьогодні у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сьогодні на запорізькій “Славутич-Арені” відбудеться матч 25-го туру української Ліги Парі-Матч у якому луганська “Зоря” прийматиме київське “Динамо”, передає кореспондент УНН.
Сьогоднішній матч у Запоріжжі відкриє черговий тур Прем’єр ліги та обіцяє бути одним з найцікавіших.
Орієнтовний стартовий склад гостей поки що невідомий, а от у “Зорі” точно на поле не вийде Владислав Калітвінцев, права на якого належать “Динамо”.
Також, як повідомили кореспонденту УНН у пресс-службі луганського клубу, під час тренувань зазнали травми В’ячеслав Чечер (захисник), Владислав Кулач (нападник) та Олексій Шевченко (голкіпер). Однак, Чечер вже займається у основній групі, тому можливо на поле вийде. А В.Кулачу та О.Шевченку знадобиться більше часу на відновлення.
Тому, у воротах господарів зустрічі можна очікувати Ігоря Левченка. Атаку “Зорі” Юрій Вернидуб ймовірно довірить Еммануелю Бонавентуре та Пауліньо. Також у строю перебувають Денис Безбородько та Дмитро Луканов.
Нагадаємо, 2 квітня на запорізькій “Славутич-Арені” луганська “Зоря” з рахунком 1:2 програла донецькому “Шахтарю”.