"Зоря" прийме "Динамо" сьогодні у Запоріжжі

Сьогоднішній матч у Запоріжжі відкриє черговий тур Прем’єр ліги та обіцяє бути одним з найцікавіших.

Орієнтовний стартовий склад гостей поки що невідомий, а от у “Зорі” точно на поле не вийде Владислав Калітвінцев, права на якого належать “Динамо”.

Також, як повідомили кореспонденту УНН у пресс-службі луганського клубу, під час тренувань зазнали травми В’ячеслав Чечер (захисник), Владислав Кулач (нападник) та Олексій Шевченко (голкіпер). Однак, Чечер вже займається у основній групі, тому можливо на поле вийде. А В.Кулачу та О.Шевченку знадобиться більше часу на відновлення.

Тому, у воротах господарів зустрічі можна очікувати Ігоря Левченка. Атаку “Зорі” Юрій Вернидуб ймовірно довірить Еммануелю Бонавентуре та Пауліньо. Також у строю перебувають Денис Безбородько та Дмитро Луканов.

Нагадаємо, 2 квітня на запорізькій “Славутич-Арені” луганська “Зоря” з рахунком 1:2 програла донецькому “Шахтарю”.