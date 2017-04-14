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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117168 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176028 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 128862 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124158 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116802 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106438 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103899 просмотра

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"Заря" примет "Динамо" сегодня в Запорожье

"Заря" примет "Динамо" сегодня в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 11466 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сегодня на запорожской "Славутич-Арене" состоится матч 25-го тура украинской Лиги Пари-Матч в котором луганская "Заря" примет киевское "Динамо", передает корреспондент УНН.

Сегодняшний матч в Запорожье откроет очередной тур Премьер-лиги и обещает быть одним из самых интересных.
Ориентировочный стартовый состав гостей пока неизвестен, а вот в “Заре” точно на поле не выйдет Владислав Калитвинцев, права на которого принадлежат “Динамо”.

Также, как сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе луганского клуба, во время тренировок подверглись травмы Вячеслав Чечер (защитник), Владислав Кулач (нападающий) и Алексей Шевченко (голкипер). Однако, Чечер уже занимается в основной группе, поэтому возможно на поле выйдет. А В.Кулача и А.Шевченко понадобится больше времени на восстановление.
Поэтому, в воротах хозяев встречи можно ожидать Игоря Левченко. Атаку “Зари” Юрий Вернидуб вероятно доверит Эммануэлю Бонавентуре и Паулиньо. Также в строю находятся Денис Безбородко и Дмитрий Луканов.

Напомним, 2 апреля на запорожской “Славутич-Арене” луганская “Заря” со счетом 1: 2 проиграла донецкому “Шахтеру” .

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