"Заря" примет "Динамо" сегодня в Запорожье

Сегодняшний матч в Запорожье откроет очередной тур Премьер-лиги и обещает быть одним из самых интересных.

Ориентировочный стартовый состав гостей пока неизвестен, а вот в “Заре” точно на поле не выйдет Владислав Калитвинцев, права на которого принадлежат “Динамо”.

Также, как сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе луганского клуба, во время тренировок подверглись травмы Вячеслав Чечер (защитник), Владислав Кулач (нападающий) и Алексей Шевченко (голкипер). Однако, Чечер уже занимается в основной группе, поэтому возможно на поле выйдет. А В.Кулача и А.Шевченко понадобится больше времени на восстановление.

Поэтому, в воротах хозяев встречи можно ожидать Игоря Левченко. Атаку “Зари” Юрий Вернидуб вероятно доверит Эммануэлю Бонавентуре и Паулиньо. Также в строю находятся Денис Безбородко и Дмитрий Луканов.

Напомним, 2 апреля на запорожской “Славутич-Арене” луганская “Заря” со счетом 1: 2 проиграла донецкому “Шахтеру” .