"Зоря" оголосила перших суперників на тренувальному зборі в Туреччині

Наразі відомі три супротивники “чорно-білих”, з якими підопічні Юрія Вернидуба зіграють цієї зими.

Опонентами стануть: сербський “Вождовац”, який після 22-х турів вищої ліги чемпіонату Сербії займає 6-е місце в таблиці.

Зіграє клуб також з “Лехом” з Познані. “Лех” розташувався на 4-му місці, поступаючись лідеру “Легії” всього 5 очок.

Крім цих команд, “біло-чорним” буде протистояти і один з лідерів чемпіонату Грузії — тбіліське “Динамо”. За підсумками сезону таблиці посіли друге місце, поступившись “Торпедо” Кутаїсі лише один пункт.

Зазначається, що наступні команди-суперниці “Зорі” будуть оголошені пізніше.

Додамо також, “Зоря” пішла на зимову паузу на 4-му рядку чемпіонату України, відстаючи від “Ворскли” на 4 бали.