"Заря" объявила первых соперников на тренировочном сборе в Турции

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 53579 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 32669 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 104385 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106041 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 122676 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104659 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106795 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112981 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117314 просмотра

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"Заря" объявила первых соперников на тренировочном сборе в Турции

"Заря" объявила первых соперников на тренировочном сборе в Турции

Киев  •  УНН

 • 12189 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Луганская “Заря”, благодаря активной работе по поиску спарринг-партнеров на учебно-тренировочных сборах команды в Турции, объявила список из первых команд-соперниц, информирует УНН со ссылкой на сайт “Зари”.

Сейчас известны три противники “черно-белых”, с которыми подопечные Юрия Вернидуба сыграют этой зимой.

Оппонентами станут: сербский “Вождовац”, который после 22-х туров высшей лиги чемпионата Сербии занимает шестое место в таблице.

Сыграет клуб также с “Лехом” из Познани. “Лех” расположился на 4-м месте, уступая лидеру “Легии” всего 5 очков.

Кроме этих команд, “бело-черным” будет противостоять и один из лидеров чемпионата Грузии — тбилисское “Динамо”. По итогам сезона таблицы они заняли второе место, уступив “Торпедо” Кутаиси лишь один пункт.

Отмечается, что следующие команды-соперницы “Зари” будут объявлены позже.

Добавим также, “Заря” пошла на зимнюю паузу на 4-й строчке чемпионата Украины, отставая от “Ворсклы” на 4 балла.

Украинские Национальные Новости

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