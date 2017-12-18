"Заря" объявила первых соперников на тренировочном сборе в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Луганская “Заря”, благодаря активной работе по поиску спарринг-партнеров на учебно-тренировочных сборах команды в Турции, объявила список из первых команд-соперниц, информирует УНН со ссылкой на сайт “Зари”.
Сейчас известны три противники “черно-белых”, с которыми подопечные Юрия Вернидуба сыграют этой зимой.
Оппонентами станут: сербский “Вождовац”, который после 22-х туров высшей лиги чемпионата Сербии занимает шестое место в таблице.
Сыграет клуб также с “Лехом” из Познани. “Лех” расположился на 4-м месте, уступая лидеру “Легии” всего 5 очков.
Кроме этих команд, “бело-черным” будет противостоять и один из лидеров чемпионата Грузии — тбилисское “Динамо”. По итогам сезона таблицы они заняли второе место, уступив “Торпедо” Кутаиси лишь один пункт.
Отмечается, что следующие команды-соперницы “Зари” будут объявлены позже.
Добавим также, “Заря” пошла на зимнюю паузу на 4-й строчке чемпионата Украины, отставая от “Ворсклы” на 4 балла.