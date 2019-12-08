"Зоря" обіграла "Динамо" у центральній грі туру чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У рамках 17-го туру УПЛ київське "Динамо" приймало на НСК "Олімпійський" луганську "Зорю", передає кореспондент УНН.
На другій хвилині стовідсотковий момент втратив Громов — Артем з кількох метрів поцілив у поперечину. В одній із наступних атак Богдан Михайличенко реалізував контратаку — 0:1. В середині тайму “біло-сині” вирівняли становище на табло. Подачу Кендзьори в штрафну головою реалізував Вербич.
За фол по ногах на 54 хвилині Кадар побачив перед собою другу жовту картку і залишив господарів у меншості, чим скористалася “Зоря”. Забив переможний гол Хомченовський з пасу Михайличенка (1:2).
Зауважимо, що “Зоря” обігнала “Динамо” у таблиці — 34 очки і 2 сходинка, “Динамо” йде 4-м (33).