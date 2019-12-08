"Заря" обыграла "Динамо" в центральной игре тура чемпионата Украины

На второй минуте стопроцентный момент упустил Громов — Артем с нескольких метров попал в перекладину. В одной из следующих атак Богдан Михайличенко реализовал контратаку — 0:1. В середине тайма “бело-синие” выровняли положение на табло. Подачу Кендзером в штрафную головой реализовал Вербич.

За фол по ногам на 54 минуте Кадар увидел перед собой вторую желтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве, чем воспользовалась “Заря”. Забил победный гол Хомченовский с паса Михайличенко (1:2).

Заметим, что “Заря” обогнала “Динамо” в таблице — 34 очка и 2 ступень, “Динамо” идет 4-м (33).