Зоозахисники під ВР вимагали посилити відповідальність за знущання над тваринами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Зоозахисники, які зібралися біля будівлі Верховної Ради, виступили з вимогою не блокувати закон про захист прав тварин, передає кореспондент УНН.
Зазначимо, люди прийшли на акцію зі своїми домашніми улюбленцями.
Активісти вигукували "Парубій, не блокуй закон".
"Ми вимагаємо ухвалити законопроект 5119-1, який посилює кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Адже усі найвідоміші догхантери, яких притягували до відповідальності, уже на свободі, і продовжують знущання над беззахисними тваринами. Це все через недосконалість законодавства", - зазначила учасниця акції Людмила.
Нагадаємо, сьогодні у парламенті запланована Погоджувальна Рада під керівництвом голови ВР А.Парубія.