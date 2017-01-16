Зоозащитники под ВР требовали усилить ответственность за издевательство над животными
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Зоозащитники, которые собрались у здания Верховной Рады, выступили с требованием не блокировать закон о защите прав животных, передает корреспондент УНН.
Отметим, что люди пришли на акцию со своими домашними любимцами.
Активисты выкрикивали "Парубий, не блокируй закон".
"Мы требуем принять законопроект 5119-1, который усиливает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Ведь все известные догхантеры, которые привлекались к ответственности, уже на свободе, и продолжают издевательства над беззащитными животными. Это все из-за несовершенства законодательства", - отметила участница акции Людмила.
Напомним, сегодня в парламенте запланировано согласительный совет под руководством председателя ВР А.Парубия.