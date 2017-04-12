Зону забруднення у Балаклії зменшено до 100 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Внаслідок очищення піротехніками території навколо м. Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 100 метрів. На ранок 12 квітня пожеж на території міста та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"У ході очищення піротехнічними підрозділами ДСНС територій навколо м. Балаклії від вибухонебезпечних предметів 10 кілометрову зону забруднення зменшено до 100 метрів. Станом на 08:00 12 квітня пожеж на території м. Балаклії та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 592 особи та 129 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС - 171 співробітника та 54 одиниць техніки, 20 піротехнічних розрахунків (135 рятувальників та 50 одиниць техніки).
Нагадаємо, що 23 березня стало відомо, що на території військового складу міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.
Як повідомляв УНН 11 квітня, зону забруднення у Балаклії зменшено до 150 метрів.