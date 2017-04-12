Зона загрязнения в Балаклее уменьшена до 100 метров

"В ходе очистки пиротехническими подразделениями ГСЧС территории вокруг г.Балаклея от взрывоопасных предметов 10 километровую зону загрязнения уменьшено до 100 метров. По состоянию на 8:00 12 апреля пожаров на территории г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 592 человека и 129 единиц техники, в том числе от ГСЧС - 171 сотрудник и 54 единиц техники, 20 пиротехнических расчетов (135 спасателей и 50 единиц техники).

Напомним, что 23 марта стало известно, что на территории военного склада министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Как сообщал УНН 11 апреля, зону загрязнения в Балаклее уменьшен до 150 метров.