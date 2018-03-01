Золотовалютні резерви НБУ на сьогодні становлять 18,5 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. На сьогодні міжнародні резерви Національного банку України становлять 18,5 млрд дол. США. Про це сьогодні сказав на прес-брифінгу застуник голови Національного банку України Олег Чурій, передає УНН.
“Резерви на сьогодні складають приблизно 18,5 млрд дол. з урахуванням тих інтервенцій на купівлю іноземної валюти, яку Національний банк наразі проводить майже кожен день”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, станом на 1 лютого 2018 року міжнародні резерви України становили 18,4 млрд доларів, скоротившись на 2%.