Золотовалютные резервы НБУ на сегодня составляют 18,5 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Сегодня международные резервы Национального банка Украины составляют 18,5 млрд долл. США. Об этом сказал на пресс-брифинге застуник председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНН.
"Резервы на сегодня составляют примерно 18,5 млрд долл. с учетом тех интервенций на покупку иностранной валюты, Национальный банк на данный проводит почти каждый день", - сказал он.
Как сообщал УНН, по состоянию на 1 февраля 2018 года международные резервы Украины составляли 18,4 млрд долларов, сократившись на 2%.