Золотовалютные резервы НБУ на сегодня составляют 18,5 млрд долларов

"Резервы на сегодня составляют примерно 18,5 млрд долл. с учетом тех интервенций на покупку иностранной валюты, Национальный банк на данный проводит почти каждый день", - сказал он.

Как сообщал УНН, по состоянию на 1 февраля 2018 года международные резервы Украины составляли 18,4 млрд долларов, сократившись на 2%.