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Золоті прикраси включені: у ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти рф - ЗМІ

Золоті прикраси включені: у ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 131367 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій ЄС проти росії, куди включена і заборона на імпорт золота з рф. Офіційна публікація очікується завтра. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Посли ЄС дали зелене світло сьомому пакету санкцій ЄС проти росії. Золото, включаючи золоті прикраси, включено. Завтра має бути опубліковано в офіційному журналі ЄС", - зазначив Йозвяк.

Доповнення

Раніше ЗМІ з посиланням на проект пропозиції санкцій повідомляли, що під заборону імпорту російського золота не були включені ювелірні вироби.

15 липня Європейська комісія представила нову пропозицію для посилення санкційного тиску на росію, де запропонувала посилити ефективність уже введених санкцій та ввести ембарго на золото з рф.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто 18 липня заявив про досягнення угоди про новий пакет санкцій ЄС проти рф.

Після вторгнення рф в Україну 24 лютого ЄС ввів шість пакетів санкцій, які включають заморожування активів та заборону на видачу віз російським олігархам та чиновникам, експортний контроль, заморожування активів центрального банку, відключення банків від системи обміну повідомленнями SWIFT та заборону на імпорт російського вугілля та нафти.

Шостий пакет був найбільш трудомістким, коли після довгих суперечок ЄС запровадив, серед іншого, часткове ембарго на російську сиру нафту, що імпортується морем, до кінця року, хоча й за винятком Угорщини, Словаччини та Чехії, яким довзолили одержувати нафту, що транспортується трубопроводом, і виключив із системи SWIFT один з останніх великих російських банків.

Однак в останній момент Угорщина зажадала, щоб посли ЄС, які зібралися для остаточного доопрацювання юридичного тексту пакету санкцій ЄС, виключили главу російської православної церкви патріарха кіріла зі списку підсанкційних осіб, що залишило неприємний осад у багатьох.

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