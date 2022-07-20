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Золотые украшения включены: в ЕС одобрили седьмой пакет санкций против рф - СМИ

Золотые украшения включены: в ЕС одобрили седьмой пакет санкций против рф - СМИ

Киев • УНН

 • 131362 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Послы стран-членов Европейского Союза одобрили седьмой пакет санкций ЕС против россии, куда включен и запрет на импорт золота из россии. Официальная публикация ожидается завтра. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Послы ЕС дали зеленый свет седьмому пакету санкций ЕС против россии. Золото, включая золотые украшения, включено. Завтра должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС", - отметил Йозвяк.

Дополнение

Ранее СМИ со ссылкой на проект предложения санкций сообщали, что под запрет импорта российского золота не были включены ювелирные изделия.

15 июля Европейская комиссия представила новое предложение для усиления санкционного давления на россию, где предложила усилить эффективность уже введенных санкций и ввести эмбарго на золото из россии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 18 июля заявил о достижении соглашения о новом пакете санкций ЕС против рф.

После вторжения рф в Украину 24 февраля ЕС согласовал шесть пакетов санкций, включающих замораживание активов и запрет на выдачу виз российским олигархам и чиновникам, экспортный контроль, замораживание активов центрального банка, отключение банков от системы обмена сообщениями SWIFT и запрет на импорт российского угля и нефти.

Шестой пакет был наиболее трудоемким, когда после долгих споров ЕС ввел, среди прочего, частичное эмбарго на импортируемую морем российскую сырую нефть до конца года, хотя и за исключением Венгрии, Словакии и Чехии, которым позволили получать нефть, что транспортируется по трубопроводу, и отключил от системы SWIFT один из последних крупных российских банков.

Однако в последний момент Венгрия потребовала, чтобы послы ЕС, собравшиеся для окончательной доработки юридического текста пакета санкций ЕС, исключили главу российской православной церкви патриарха кирилла из списка подсанкционных лиц, что оставило неприятный осадок у многих.

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