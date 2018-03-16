Золота лихоманка: в Якутії люди шукають золоті злитки, що впали з неба
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Якутії місцеві жителі ходять по полях в пошуках золота, що, начебто, випало з вантажного літака напередодні. До пошуків підключились люди з інших регіонів, шукають навіть вночі з ліхтариками, передає УНН з посиланням на YakutiaMedia.
Пошуки в основному йдуть навколо аеропорту “Якутськ”, і, ймовірно, стануть ще активнішими після того, як мешканка Якутії 16 березня повідомила, що знайшла один із злитків. Новина виявилась фейком, пише видання, проте це не зупинило шукачів багатств.
15 березня АН-12, що вилетів з аеропорту Якутська, втратив над злітно-посадковою смугою сотні злитків, а над авторинком біля аеропорту — шматок транспортного відсіку. Повітряне судно везло 9,3 тонни злитків з золото-срібного сплаву Доре на Красноярський афінажних завод з чукотського рудника “Купол”, що належить Kinross. Після НП пілоти розвернули літак і посадили його в аеропорту села Маган, яке знаходиться в 12 км від Якутська.
У соцмережах багато хто висловлює думку, що розгублені сплави з золота могли розлетітись по всьому Якутску. При цьому багато хто відзначає, що 20-кілограмові злитки впали вкрай вдало — адже могли б потрапити в людей, пошкодити будівлі або автомобілі.
Кинулися на пошуки золота, як виявилося, і з інших регіонів Росії. ЗМІ повідомляють про те, що після інформації про “золото, яке розсипалось в Якутії” різко виріс попит на авіаквитки за маршрутом Москва — Якутськ. Пошукових запитів по авіаквитках з міст Росії в столицю республіки стало набагато більше, а результати продажів квитків вчора істотно перевищили показники попередніх декількох днів. При цьому збільшилася кількість бажаючих потрапити в столицю Якутії не тільки 15 березня: квитки активно розкуповуються також на 16-е, 17-е і 18-е.
В той же час Станіслав Бородюк, глава московського представництва канадської компанії Kinross, до якої летіли злитки, повідомив, що всі втрачені злитки вже зібрані.
Нагадаємо, 15 березня у вантажного літака Ан-12 авіакомпанії “Німбус” під час зльоту з аеропорту Якутська зірвало ліву стулку вантажного люка, після чого з літака на землю посипалися золоті злитки, які він перевозив.