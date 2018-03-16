Золота лихоманка: в Якутії люди шукають золоті злитки, що впали з неба

КИЇВ. 16 березня. УНН. В Якутії місцеві жителі ходять по полях в пошуках золота, що, начебто, випало з вантажного літака напередодні. До пошуків підключились люди з інших регіонів, шукають навіть вночі з ліхтариками, передає УНН з посиланням на YakutiaMedia.