Золотая лихорадка: в Якутии люди ищут золотые слитки, упавшие с неба

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Якутии местные жители ходят по полям в поисках золота, что якобы выпал из грузового самолета накануне. К поискам подключились люди из других регионов, ищут даже ночью с фонариками, передает УНН со ссылкой на YakutiaMedia.