Золотая лихорадка: в Якутии люди ищут золотые слитки, упавшие с неба
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Якутии местные жители ходят по полям в поисках золота, что якобы выпал из грузового самолета накануне. К поискам подключились люди из других регионов, ищут даже ночью с фонариками, передает УНН со ссылкой на YakutiaMedia.
Поиски в основном идут вокруг аэропорта "Якутск", и, вероятно, станут еще активнее после того, как жительница Якутии 16 марта сообщила, что нашла один из слитков. Новость оказалась фейком, пишет издание, однако это не остановило искателей богатств.
15 марта АН-12, вылетевший из аэропорта Якутска, потерял над взлетно-посадочной полосой сотни слитков, а над авторынком возле аэропорта - кусок транспортного отсека. Воздушное судно везло 9,3 тонны слитков из золота-серебряного сплава Доре на Красноярский аффинажный завод с чукотского рудника "Купол", принадлежащей Kinross. После ЧП пилоты развернули самолет и посадили его в аэропорту села Маган, которое находится в 12 км от Якутска.
В соцсетях многие высказывают мнение, что растеряные сплавы золота могли разлететься по всему Якутску. При этом многие отмечают, что 20-килограммовые слитки упали крайне удачно - ведь могли бы попасть в людей, повредить здания или автомобили.
Бросились на поиски золота, как оказалось, и из других регионов России. СМИ сообщают о том, что после информации о "золото, которое рассыпалось в Якутии" резко вырос спрос на авиабилеты по маршруту Москва - Якутск. Поисковых запросов по авиабилетам из городов России в столицу республики стало гораздо больше, а результаты продаж билетов вчера существенно превысили показатели предыдущих нескольких дней. При этом увеличилось количество желающих попасть в столицу Якутии не только 15 марта: билеты активно раскупаются также на 16, 17 и 18.
В то же время Станислав Бородюк, глава московского представительства канадской компании Kinross, к которой летели слитки, сообщил, что все потерянные слитки уже собраны.
Напомним, 15 марта у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" во время взлета из аэропорта Якутска сорвало левую створку грузового люка, после чего с самолета на землю посыпались золотые слитки, которые он перевозил.