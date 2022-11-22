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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Знову "бавовна": жителі Токмака повідомили про шість гучних вибухів

Знову "бавовна": жителі Токмака повідомили про шість гучних вибухів

Київ • УНН

 • 345432 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Місцеві жителі повідомили про шість гучних вибухів у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Про це повідомив мер Мелітополю Іван Федоров, пише УНН.

Цитата

«Черговий недобрий вечір для окупантів Запорізької області. Місцеві жителі повідомляють про 6 гучних вибухів в тимчасово окупованому Токмаку. Уточнюємо інформацію щодо ударів по позиціях ворога», - написав він в Telegram.

Доповнення

У тимчасово захопленому смт Веселе Мелітопольського району Запорізької області, де напередодні лунали вибухи, російські окупанти "невдало покурили" на власній військовій базі.

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