Знову "бавовна": жителі Токмака повідомили про шість гучних вибухів

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«Черговий недобрий вечір для окупантів Запорізької області. Місцеві жителі повідомляють про 6 гучних вибухів в тимчасово окупованому Токмаку. Уточнюємо інформацію щодо ударів по позиціях ворога», - написав він в Telegram.

Доповнення

У тимчасово захопленому смт Веселе Мелітопольського району Запорізької області, де напередодні лунали вибухи, російські окупанти "невдало покурили" на власній військовій базі.