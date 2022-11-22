Снова "хлопок": жители Токмака сообщили о шести громких взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Местные жители сообщили о шести громких взрывах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
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«Очередной недобрый вечер для оккупантов Запорожской области. Местные жители сообщают о шести громких взрывах во временно оккупированном Токмаке. Уточняем информацию относительно ударов по позициям врага», - написал он в Telegram.
Дополнение
Во временно захваченном пгт Веселое Мелитопольского района Запорожской области, где накануне раздавались взрывы, российские оккупанты "неудачно покурили" на собственной военной базе.