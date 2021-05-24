ЗНО з іспанської, німецької, французької мов складали майже 2,5 тисяч осіб

Деталі

Зокрема, ЗНО з німецької мови складали 1862 особи, французької — 417 осіб, іспанської — 154 особи.

Три учасники ЗНО дочасно завершили виконання сертифікаційної роботи через порушення процедури проведення ЗНО. Дотримання процедури тестування контролювали 10 громадських спостерігачів.

Результати тестування з іспанської, німецької, французької мов буде оголошено до 18 червня. Завдання сертифікаційних робіт буде розміщено в розділі “ЗНО-2021”.

Додамо

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії — у відповідному розділі сайту УЦОЯО.

Завтра, 25 травня, відбудеться ЗНО з англійської мови.

Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії. Його складали 9885 осіб.