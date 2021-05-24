ЗНО з іспанської, німецької, французької мов складали майже 2,5 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Сьогодні, 24 травня 2021 року, відбулись тестування основної сесії ЗНО з іспанської, німецької, французької мов – його складали 2433 особи, що становить 75,96% від загальної кількості зареєстрованих. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти, передає УНН.
Деталі
Зокрема, ЗНО з німецької мови складали 1862 особи, французької — 417 осіб, іспанської — 154 особи.
Три учасники ЗНО дочасно завершили виконання сертифікаційної роботи через порушення процедури проведення ЗНО. Дотримання процедури тестування контролювали 10 громадських спостерігачів.
Результати тестування з іспанської, німецької, французької мов буде оголошено до 18 червня. Завдання сертифікаційних робіт буде розміщено в розділі “ЗНО-2021”.
Додамо
Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії — у відповідному розділі сайту УЦОЯО.
Завтра, 25 травня, відбудеться ЗНО з англійської мови.
Нагадаємо, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії. Його складали 9885 осіб.