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ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам сдавали почти 2,5 тысяч человек

Киев • УНН

 • 12575 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня, 24 мая 2021 года, состоялись тестирования основной сессии ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам - его составляли 2433 человека, что составляет 75,96% от общего количества зарегистрированных. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам сдавали почти 2,5 тысяч человек

Детали

В частности, ВНО по немецкому языку сдавали 1862 лица, французскому - 417 человек, испанскому - 154 человека.

Три участника ВНО досрочно завершили выполнение сертификационной работы из-за нарушения процедуры проведения ВНО. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 10 общественных наблюдателей.

Результаты тестирования по испанскому, немецкому, французскому языкам будет объявлено до 18 июня. Задания сертификационных работ будут размещены в разделе "ВНО-2021".

Добавим

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Подробнее об условиях участия в дополнительной сессии - в соответствующем разделе сайта УЦОКО.

Завтра, 25 мая, состоится ВНО по английскому языку.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года началась 21 мая тестированием по химии. Его сдавали 9885 человек.

Украинские Национальные Новости

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