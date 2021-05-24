ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам сдавали почти 2,5 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня, 24 мая 2021 года, состоялись тестирования основной сессии ВНО по испанскому, немецкому, французскому языкам - его составляли 2433 человека, что составляет 75,96% от общего количества зарегистрированных. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.
Детали
В частности, ВНО по немецкому языку сдавали 1862 лица, французскому - 417 человек, испанскому - 154 человека.
Три участника ВНО досрочно завершили выполнение сертификационной работы из-за нарушения процедуры проведения ВНО. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 10 общественных наблюдателей.
Результаты тестирования по испанскому, немецкому, французскому языкам будет объявлено до 18 июня. Задания сертификационных работ будут размещены в разделе "ВНО-2021".
Добавим
Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Подробнее об условиях участия в дополнительной сессии - в соответствующем разделе сайта УЦОКО.
Завтра, 25 мая, состоится ВНО по английскому языку.
Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года началась 21 мая тестированием по химии. Его сдавали 9885 человек.